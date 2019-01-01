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  3. Ankara'daki S-400 testi ile ilgili çarpıcı detayları anlattı

FOTO GALERİ

Ankara'daki S-400 testi ile ilgili çarpıcı detayları anlattı

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Rusya basını Ankara semalarında test edilen S-400’lere geniş yer verdi.

Rusya basını Ankara semalarında test edilen S-400’lere geniş yer verdi.

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