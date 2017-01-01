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Ayının devasa dili şoke etti

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Ayının 6,5 kilogram ağırlığındaki dili görenleri şaşkınlık içinde bıraktı.

Ayının 6,5 kilogram ağırlığındaki dili görenleri şaşkınlık içinde bıraktı.

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