29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Haberler
  2. Foto Galeri
  3. Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

FOTO GALERİ

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

1 15
<div class='newssummarywrap' font-size:=' roboto=' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: '> <h2 style='box-sizing: border-box; line-height: 1; color: inherit; margin: 20px 0px; font-size: 22px; padding: 0px; border: 0px;'> Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı 'Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri' araştırması başladı.</h2> </div>

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı 'Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri' araştırması başladı.

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA