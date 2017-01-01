Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

1 22 paylaş

tweetle

paylaş

Dünyaca ünlü finans yayın organı Business Insider, 4 koşula bakarak dünyanın en değerli 21 futbolcusunun listesini çıkardı. Kontratlarının süresi, maaşları ve bonservis değerleri, bireysel istatistikleri (gol, asist, dripling, diğer istatistikleri), takım performansı ve karakteristiği (maç sonuçları, ligin rekabetçiliği, takımın finansal değeri), takımın oyuncuya olan bağlılığı (oyuncu, takım için ne derece değerli) koşullarını uygularak oyuncuların bonservis değerleri oluşturuldu. İşte dünyanın en değerli oyuncuları...