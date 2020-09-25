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Bu strateji kapsamında bölücü terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yerleşim yerlerini Suriye'deki kanton benzeri yapılara çevirmek için Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H), Öz Savunma Birlikleri (ÖSB) ve Sivil Savunma Birlikleri (YPS) adı altında yeni organizasyonlar kurdu ve bu yapıları desteklemek için kırsal alandan şehirlere terörist aktardı. Ayrıca şehirlerde sözde asayiş timleri ve mahkemeler kuran terör örgütü, vatandaşlardan haraç alarak ülke sınırları içinde kendi kontrolü altında alanlar oluşturmaya girişti.