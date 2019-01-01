Diyarbakır'da bulundu, denizde yaşıyormuş! Bakın ne çıktı?

1 11 paylaş

tweetle

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi öğrencisinin piknik yaparken bulduğu ve 50 milyon yıllık, 'nummulit' adında deniz canlısına ait olduğu belirlenen fosil, Zooloji Müzesinde görücüye çıktı.