Dünyanın en sıradışı yolları

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore ve eşi Maggie Moore, rehber köpekleri Star'a Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü törenlerinde "diplomatik misafir" statüsü verilmesinden memnun.
Cumhurbaşkanı François Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağ siyasetçi Emmanuel Macron'a oy vereceğini açıkladı.
275 kilometre otoyol artı 55 kilometre bağlantı yolunu oluşturan Ankara-Niğde otoyolunu ERG ve Seza inşaat yapacak
Ç.Rizespor maçından sonra A Spor muhabirine ve kameramanına saldıran 4 tecrübeli futbolcu PFDK'ya sevk edildi.
Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkının sevimli üyesi Tuki’nin derbi tahmini tuttu.
Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Twitter hesabına gelen isteklerden ve kurulan iletişimin sağlıksızlığından bunalarak hesabını kapatacağını duyurdu.
Antalya'da çekimi süren "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin başrol oyuncusu Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediğini bilmekteyiz. Umarım bütün Türkiye izler." dedi.
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Dünyanın en tehlikeli ve güzel yollarından, Norveç'te bulunan 'Atlanterhavsveien Yolu' (Atlantik Yolu)...