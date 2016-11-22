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Dünyanın en sıradışı yolları

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Dünyanın en tehlikeli ve güzel yollarından, Norveç'te bulunan 'Atlanterhavsveien Yolu' (Atlantik Yolu)...

Dünyanın en tehlikeli ve güzel yollarından, Norveç'te bulunan 'Atlanterhavsveien Yolu' (Atlantik Yolu)...

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