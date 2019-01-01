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  3. Ekmek arası para şaşkına çevirdi

FOTO GALERİ

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

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Dilencilerin topladıkları paralar ekmek arasında bulundu.

Dilencilerin topladıkları paralar ekmek arasında bulundu.

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