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FOTO GALERİ

Milyonlarca emekli bekliyordu...Temmuz zammı belli oldu

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Milyonlarca emekli için merakla beklenen oran belli oldu.

Milyonlarca emekli için merakla beklenen oran belli oldu.

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