En çok askeri harcama yapan ülkeler

Kütahya'da, iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde, 67 yaşındaki Cavit Acar, 3 çocuk annesi eşi 63 yaşındaki Hatice Acar’ı bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak yaşamına son verdi.
Dünyanın en büyük elması, Kuh-i Nur. Hindistan'da bulunduktan sonra, İngiltere Kraliçesi'nin tacına konulan Kuh-i Nur'un henüz değerinin üzerine çıkan bir elmas dünyada yok. 'Nur Dağı' anlamına gelen elmasın hikayesi ise oldukça ilginç.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın açıkladığı aramacılık ve sondaj çalışmalarındaki "agresif sürecin" ilk adımı, Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisinin Doğu Akdeniz'e inmesiyle başladı. Akdeniz'deki sismik aramalarına 21 Nisan'da başlayan gemi, 31 Mayıs'a kadar Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan ile Gaziantep Basketbol karşılaştı.
Gaziantep’te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında fenalaşan 13 yaşındaki Mustafa Karabulut, kendi yere düştü ama Türk bayrağını bırakmadı.
İsveç, elektrik ihtiyacının üçte birini karşıladığı nükleer enerji santrallerinin ömrünü uzatarak, 50 yıl içinde kapatılmasına karar verdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek arasında vakıf eserlerinin onarımına yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.
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