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Evin çatısında bulduğu silah şoke etti

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Polonya'da eski evinin çatısını tamir ettiği sırada bulduğu şey şaşkına çevirdi.

Polonya'da eski evinin çatısını tamir ettiği sırada bulduğu şey şaşkına çevirdi.

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