'Felaket' uzaydan görüntülendi!

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Raikoke volkanının patlaması, deniz seviyesinden 400 kilometre yukarıda olan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülendi.



Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, Raikoke volkanı patlamasını uzaydan görüntüledi.



Söz konusu kare NASA'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.



Ancak bu uydulardan elde edilen nefes kesen karelerden sadece bir tanesi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) geçtiğimiz dönemde uyduları tarafından çekilen bu görüntüleri yayınlamıştı...