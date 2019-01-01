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FOTO GALERİ

Fil dışkısından yapılıyor! 7 aşamadan geçiyor...

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Endonezya'da hayvanat bahçesindeki fillerin dışkılarından kağıt üretimi yapılıyor.

Endonezya'da hayvanat bahçesindeki fillerin dışkılarından kağıt üretimi yapılıyor.

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