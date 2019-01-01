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FOTO GALERİ

Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Şaşırtıcı optik illüzyon

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İnternette paylaşılan bir görsel sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. <br><br> Bir twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf birçok kişinin gördüğünü yanlış yorumlamasına sebep oldu. <br><br> Pakistanlı bir Twitter kullanıcısı Muhammed Naeem tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada fenomen oldu. <br><br> Birçok kişi görseli gece vakti kumsalda çekilmiş deniz ve yıldızların görüntüsü olarak yorumlarken işin aslı çok farklı çıktı. <br><br> Görsel aslında bir arabanın hasar görmüş kapısının alt kısmıydı.

İnternette paylaşılan bir görsel sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.

Bir twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf birçok kişinin gördüğünü yanlış yorumlamasına sebep oldu.

Pakistanlı bir Twitter kullanıcısı Muhammed Naeem tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada fenomen oldu.

Birçok kişi görseli gece vakti kumsalda çekilmiş deniz ve yıldızların görüntüsü olarak yorumlarken işin aslı çok farklı çıktı.

Görsel aslında bir arabanın hasar görmüş kapısının alt kısmıydı.

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