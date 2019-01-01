26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0936
  • 6,8095
  • 249.843
  • 84.177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Haberler
  2. Foto Galeri
  3. Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

FOTO GALERİ

Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

1 20
TM Dijital Haber Merkezi <br><br> Milli Savunma Bakanı Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen iftarda Fransa'nın Uzun menzilli hava savunma sistemi SAMP-T'nin hem kurulumunu hem de ortak üretimini teklif ettiğini açıkladı. <br><br> Peki, SAMP-T'nin özellikleri nedir? <br><br> SAMP hava savunma sistemi ile S-400 sistemi arasındaki farklar nedir? <br><br> Hava savunma sistemi SAMP-T tedarikine ilişkin Eurosam ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Ekim ayına kadar bu çalışmalar devam eder ve bu konsept çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek o günden itibaren nasıl üretim yapacağımızı tartışmaya, konuşmaya, görüşmeye başlayacağız' diye konuştu.

TM Dijital Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen iftarda Fransa'nın Uzun menzilli hava savunma sistemi SAMP-T'nin hem kurulumunu hem de ortak üretimini teklif ettiğini açıkladı.

Peki, SAMP-T'nin özellikleri nedir?

SAMP hava savunma sistemi ile S-400 sistemi arasındaki farklar nedir?

Hava savunma sistemi SAMP-T tedarikine ilişkin Eurosam ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Ekim ayına kadar bu çalışmalar devam eder ve bu konsept çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek o günden itibaren nasıl üretim yapacağımızı tartışmaya, konuşmaya, görüşmeye başlayacağız' diye konuştu.

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA