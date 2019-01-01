Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

1 20 paylaş

tweetle

TM Dijital Haber Merkezi



Milli Savunma Bakanı Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen iftarda Fransa'nın Uzun menzilli hava savunma sistemi SAMP-T'nin hem kurulumunu hem de ortak üretimini teklif ettiğini açıkladı.



Peki, SAMP-T'nin özellikleri nedir?



SAMP hava savunma sistemi ile S-400 sistemi arasındaki farklar nedir?



Hava savunma sistemi SAMP-T tedarikine ilişkin Eurosam ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Ekim ayına kadar bu çalışmalar devam eder ve bu konsept çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek o günden itibaren nasıl üretim yapacağımızı tartışmaya, konuşmaya, görüşmeye başlayacağız' diye konuştu.