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FOTO GALERİ

Füzelerle havalandılar!

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Üzerlerinde 'lazer' yazısı görülen füzeler savaş uçaklarına yüklendi.

Üzerlerinde 'lazer' yazısı görülen füzeler savaş uçaklarına yüklendi.

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