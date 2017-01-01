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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden görüntüler

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Süper Lig'de 9. haftada Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'de 9. haftada Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

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