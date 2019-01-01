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  3. Görenleri şaşırtıyor: 295 bin TL değer biçildi

FOTO GALERİ

Görenleri şaşırtıyor: 295 bin TL değer biçildi

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Çin'in Kunming şehrine bağlı bir köyde sıra dışı bir balık görüntülendi.

Çin'in Kunming şehrine bağlı bir köyde sıra dışı bir balık görüntülendi.

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