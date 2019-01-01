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FOTO GALERİ

Gümüşhane'de görüldü! Türkiye'de 4 türden biri...

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Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri olan sakallı akbaba, Gümüşhane'de görüntülendi.

Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri olan sakallı akbaba, Gümüşhane'de görüntülendi.

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