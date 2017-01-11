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iPhone benzeri silah yaptılar

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Teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone'a benzeyen tabanca Avrupa ve ABD'yi alarma geçirdi

Teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone'a benzeyen tabanca Avrupa ve ABD'yi alarma geçirdi

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