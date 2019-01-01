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  3. İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

FOTO GALERİ

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

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İşsizlere ve iş arayanlara müjdeli haber devletten geldi.

İşsizlere ve iş arayanlara müjdeli haber devletten geldi.

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