İstanbul ikinci el otomobil pazarından 70 fırsat seçtik

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Aksam.com.tr / Hasan Aytekin



Yoğun geçen bir ikinci el satış sezonu sonrası ağustos durgunluğunu yaşayan piyasa, kış sezonuna hazırlanıyor.



Aksam.com.tr'den Hasan Aytekin ikinci el otomobil esnafının elindeki stokları yerinde görmek için bir otomobil satış merkezini gezdi.



Binlerce otomobilin olduğu merkezde 85 otomobile etiket koyulduğu gözlemlenirken, bunlardan öne çıkan 70 fırsatı sizin için derledik.



İşte en ucuzundan en pahalısına 70 ikinci el otomobil fırsatı...



İkinci el satışlarında sıcak günler devam ediyor. Bu hafta sizin için İstanbul'da bir otomobil satış merkezini gezdik.