HSYK, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri, rapor halinde komisyona gönderdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentine gitmesi bekleniyor.
Japonya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde konsolosluk açtı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 yükselişle 77.666,58 puandan tamamladı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maçlarda "süre hakemi" kullanımı ve hakemlere yönelik detaylı analiz yapacak departman kurulması teklifinde bulundu.
Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.
Hollanda'da yeni yıl itibarıyla ülkede tüm trenlerin rüzgar enerjisiyle çalışır hale geldiği açıklandı.
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İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri...