21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Haberler
  2. Foto Galeri
  3. National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

FOTO GALERİ

National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

1 17
Ocak 1888 yılında 'Coğrafî bilgiyi arttırmak amaçlı bir cemiyet kurmak' şiarıyla kurulan National Geographic bugünkü varlığını evrensel ölçekte sürdürüyor. <br><br> Türkiye'yle başlayan tanışıklığı ve yolcuğu ise Nisan 2001'e tesadüf ediyor. <br><br> 2008'de Türkiye'deki varlığının 7. yılı münasebetiyle bir etkinlik icra ediyor. '7 Yıl 70 Fotoğraf' adı verilen bu organizasyon 1888'den 2008'e dek Türkiye'de çekilen fotoğrafları içeriyor. Hemen hepimizin eski zamanlarda buraların nasıl olduğuna dair merakı da malumdur. <br><br> Boğazdaki bir sandaldan aile fotoğrafına, Galata Köprüsü'nden baletlere kadar pek çok hikâyenin fotoğrafı bunlar!

Ocak 1888 yılında 'Coğrafî bilgiyi arttırmak amaçlı bir cemiyet kurmak' şiarıyla kurulan National Geographic bugünkü varlığını evrensel ölçekte sürdürüyor.

Türkiye'yle başlayan tanışıklığı ve yolcuğu ise Nisan 2001'e tesadüf ediyor.

2008'de Türkiye'deki varlığının 7. yılı münasebetiyle bir etkinlik icra ediyor. '7 Yıl 70 Fotoğraf' adı verilen bu organizasyon 1888'den 2008'e dek Türkiye'de çekilen fotoğrafları içeriyor. Hemen hepimizin eski zamanlarda buraların nasıl olduğuna dair merakı da malumdur.

Boğazdaki bir sandaldan aile fotoğrafına, Galata Köprüsü'nden baletlere kadar pek çok hikâyenin fotoğrafı bunlar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA