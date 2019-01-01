National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

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Ocak 1888 yılında 'Coğrafî bilgiyi arttırmak amaçlı bir cemiyet kurmak' şiarıyla kurulan National Geographic bugünkü varlığını evrensel ölçekte sürdürüyor.



Türkiye'yle başlayan tanışıklığı ve yolcuğu ise Nisan 2001'e tesadüf ediyor.



2008'de Türkiye'deki varlığının 7. yılı münasebetiyle bir etkinlik icra ediyor. '7 Yıl 70 Fotoğraf' adı verilen bu organizasyon 1888'den 2008'e dek Türkiye'de çekilen fotoğrafları içeriyor. Hemen hepimizin eski zamanlarda buraların nasıl olduğuna dair merakı da malumdur.



Boğazdaki bir sandaldan aile fotoğrafına, Galata Köprüsü'nden baletlere kadar pek çok hikâyenin fotoğrafı bunlar!