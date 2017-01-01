O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

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Orta Doğu Bölgesi'nde bulunan petrol rezervleri dolayısıyla yıllar boyu bu bölge, sömürge zihniyetini taşıyan devletlerin ilgi odağı oldu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'ya sahip olan Avrupalı devletler buradaki zenginliği paylaşamayınca 2. Dünya Savaşı patlak verdi! Orta Doğu devletleri sağlam durmak için ordularını kuvvetli tutmak zorunda; askeri istatistikler konusunda saygın bir internet sitesi olan Global Firepower Orta Doğu bölgesinin en güçlü ordularını listeledi! Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı?