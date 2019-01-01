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FOTO GALERİ

Osmanlı'nın Avrupa'ya verdiği büyük insanlık dersi!

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Osmanlı'nın kıtlık zamanında bile yardım elini uzatmayı bildiği tarihi olay... <br><br> Zat-ı Şahaneleri Osmanlı Mülkünün Sultanı Abdülmecid Han'a <br><br> Aşağıda imzası bulunan biz İrlanda eşrafı, siz zat-ı devletlerinin mağdur ve perişan İrlandalılara karşı gösterdiğiniz alaka ve geniş kereminiz dolayısıyla minnet ve en derin şükranlarımızı arz için müsaade istirham ediyoruz. <br><br> Yine ahalimiz adına ihtiyaçlarımızın görülmesi için siz zat-ı şahaneleri tarafından yapılan bin sterlinlik nakdî yardım sebebiyle teşekküre cesaret eyliyoruz.

Osmanlı'nın kıtlık zamanında bile yardım elini uzatmayı bildiği tarihi olay...

Zat-ı Şahaneleri Osmanlı Mülkünün Sultanı Abdülmecid Han'a

Aşağıda imzası bulunan biz İrlanda eşrafı, siz zat-ı devletlerinin mağdur ve perişan İrlandalılara karşı gösterdiğiniz alaka ve geniş kereminiz dolayısıyla minnet ve en derin şükranlarımızı arz için müsaade istirham ediyoruz.

Yine ahalimiz adına ihtiyaçlarımızın görülmesi için siz zat-ı şahaneleri tarafından yapılan bin sterlinlik nakdî yardım sebebiyle teşekküre cesaret eyliyoruz.

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