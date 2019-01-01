Osmanlı'nın Avrupa'ya verdiği büyük insanlık dersi!

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Osmanlı'nın kıtlık zamanında bile yardım elini uzatmayı bildiği tarihi olay...



Zat-ı Şahaneleri Osmanlı Mülkünün Sultanı Abdülmecid Han'a



Aşağıda imzası bulunan biz İrlanda eşrafı, siz zat-ı devletlerinin mağdur ve perişan İrlandalılara karşı gösterdiğiniz alaka ve geniş kereminiz dolayısıyla minnet ve en derin şükranlarımızı arz için müsaade istirham ediyoruz.



Yine ahalimiz adına ihtiyaçlarımızın görülmesi için siz zat-ı şahaneleri tarafından yapılan bin sterlinlik nakdî yardım sebebiyle teşekküre cesaret eyliyoruz.