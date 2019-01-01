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  3. Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

FOTO GALERİ

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

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Rus mühendis yaptıklarını aşama aşama fotoğraflayıp, sosyal medyada paylaştı.

Rus mühendis yaptıklarını aşama aşama fotoğraflayıp, sosyal medyada paylaştı.

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