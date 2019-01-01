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  3. Sahilde korkutan görüntü! Vinç taşıyamadı

FOTO GALERİ

Sahilde korkutan görüntü! Vinç taşıyamadı

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spanya’nın Asturias bölgesinde, sahile giden insanlar neye uğradığını şaşırdı.

spanya’nın Asturias bölgesinde, sahile giden insanlar neye uğradığını şaşırdı.

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