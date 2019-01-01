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  3. Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

FOTO GALERİ

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

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Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağara imha edildi.

Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağara imha edildi.

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