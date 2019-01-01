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FOTO GALERİ

Tıp dünyasında çığır açacak cihaz Türkiye'ye geliyor

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ABD'de geçtiğimiz hafta, Duke Üniversitesi'nden doktorlar, kalbi durduğu için ölen kişiden aldıkları kalbi çalıştırarak, başka bir hastaya nakletmeyi başardı. <br><br> Duke Üniversitesi Kardiyovasküler ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan doktorlar, daha önce İngiltere ve Avustralya'da da yapılan 'kalp ölümünden sonra bağışlanmış kalbin başka bir hastaya nakli' ameliyatını, ABD'de ilk kez gerçekleştirdiklerini söylediler. <br><br> Prof. Dr. Süha Küçükaksu, durmasına rağmen yeniden çalıştırılan kalbin içine konulduğu cihazın ülkemize getirilmesi için ön görüşmeler yapıldığını söyledi.

ABD'de geçtiğimiz hafta, Duke Üniversitesi'nden doktorlar, kalbi durduğu için ölen kişiden aldıkları kalbi çalıştırarak, başka bir hastaya nakletmeyi başardı.

Duke Üniversitesi Kardiyovasküler ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan doktorlar, daha önce İngiltere ve Avustralya'da da yapılan 'kalp ölümünden sonra bağışlanmış kalbin başka bir hastaya nakli' ameliyatını, ABD'de ilk kez gerçekleştirdiklerini söylediler.

Prof. Dr. Süha Küçükaksu, durmasına rağmen yeniden çalıştırılan kalbin içine konulduğu cihazın ülkemize getirilmesi için ön görüşmeler yapıldığını söyledi.

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