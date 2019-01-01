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  3. Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

FOTO GALERİ

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

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TETSUYA Instagram'ın yeni yıldızı 84 yaşındaki Japon dede.

TETSUYA Instagram'ın yeni yıldızı 84 yaşındaki Japon dede.

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