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Başka bir amacımızda gelen turistleri Gürpınar merkezimizde tutmak. Ayrıca kaleye çıkan patika yollarımız var hem sağlıklı yaşam için 10 bin adım atsınlar ve yürüsünler Hoşap'ı da daha iyi görsünler diye. Kalenin dibinde tarihi Evliya Bey Köprüsü var. Bu barakalardan dolayı görünmüyor.