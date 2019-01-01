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  3. Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

FOTO GALERİ

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

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Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü sahilinde insana ait kafatası ve kemikler bulundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü sahilinde insana ait kafatası ve kemikler bulundu.

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