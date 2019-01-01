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  3. Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

FOTO GALERİ

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

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Patlamalar arka arkaya oldu, yeryüzü deprem gibi titredi.

Patlamalar arka arkaya oldu, yeryüzü deprem gibi titredi.

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