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FOTO GALERİ

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 5 ölü

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Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 5 kişi öldü.

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 5 kişi öldü.

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