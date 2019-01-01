Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

1 37 paylaş

tweetle

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin



Türkiye’de sıfır km piyasasında otomobil ve hafif ticari araç satış toplamı, 2019 yılı ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,53 azalarak 213 bin 71 adet olarak gerçekleşti. Yılın yedi ayını yarıya yakın satış gerilemesi ile geçen markalar, durgun geçmesi beklenen ağustos ayı için de kampanya düzenlediler. İşte bu ay için otomobil markalarının düzenlediği kampanyalar…