Yüzünü kapattı! Dünya İstanbul'a kilitlendi

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Gizemli ölümün ardından siyah minibüs bu sabah Adli Tıp Kurumu'na giriş yaptı, acılı eş yüzünü krem rengi bir şalla kapattı.



İlk belirlemelerde ölüm nedeni yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olarak tespit edilen Le Mesurier'in kesin ölüm nedeni, alınan kan örneğine yapılan incelemeyle ortaya çıkacak.



Evinden harita ve krokiler çıktığı öne sürülen eski istihbarat subayının ölümündeki soruşturmaya cinayet büronun yanı sıra Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.