Amerikan Konsolosluğu'nda Emniyetle ilişkileri götüren bir isim için gözaltı kararı çıktı

Vatan gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un casusluk iddiasıyla FETÖ’den tutuklanmasıyla ateşlenen gerginlik dün İstanbul Başsavcılığı’nın aldığı gözaltı kararıyla krize dönüştü. Başsavcılık, dün ABD Konsolosluğu ile Türk emniyet birimlerinin koordinasyonunu sağlayan kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası zirveye tırmandı. Gözaltı kararı verilen kişinin henüz yakalanmadığı ve konsolosluğunda bulunduğu değerlendiriliyor.

TOPUZ DEFALARCA FETÖ'CÜLERLE İRTİBATA GEÇMİŞTİ

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre ise; ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un FETÖ’cü polis şefleri ile ABD’ye seyahat ettiği ortaya çıkmıştı. Topuz’un başkası adına kayıtlı telefon hattıyla sahte delil ve ses kayıtlarının yurt dışına çıkarılmasında FETÖ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenmişti.

DARBECİLERLE DE İRTİBATI DEŞİFRE EDİLMİŞTİ

5 gün önce gözaltına alınan Metin Topuz’un irtibatlı olduğu FETÖ’cü polis şefleri dışında 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan tutuklu eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Secan ile darbe toplantılarına katılan İstanbul İl Jandarma Komuan Yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya ile de irtibatı belirlendi. Topuz’un ayrıca darbe girişimi sırasında Ankara’da ‘Darbeye direnen herkesin vurulması ve silahların teslim edilmemesi’ gibi alimatları veren Zeki Taşkın ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Topuz’un telefon kayıtlarını merceğe alan savcılık FETÖ ile iltisaklı olmaları nedeniyle soruşturma geçiren 121 kişi ile yoğun iletişim kaydının bulunduğunu belirledi.

FETÖ ÜYELERİ VİP KARŞILAMA İSTEMİŞTİ

Topuz’un ayrıca Bylock kullanan çok sayıda kişi ile yüzlerce irtibatı olduğu da soruşturma dosyasında yer alırken, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yöneten FETÖ üyeleriyle, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlayan isim olduğu tespiti yer alıyor. Firari savcı Zekeriya Öz ile iki kez görüştüğünü kabul eden bu görüşmelerin ABD ve Türk polisinin ortak operasyonlarına ilişkin olduğu iddia eden Topuz, son randevunun ise Öz'ün VIP karşılama ve ağırlama istediği için geri çevrildiğini anlattı. Öte yandan Topuz’un evindeki incelemelerde ele geçirilen telefon ve dijital materyallerin incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.