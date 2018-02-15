1 bitcoin kaç TL güncel Bitcoin fiyatları ne kadar oldu?

Bitcoin fiyatları ne kadar? 1 bitcoin kaç TL oldu? Yaşadığı toparlanma ile birlikte yatırımcılarına rahat bir nefes aldıran kripto para birimi Bitcoin kaç TL oldu sorularına yatırımcılar yanıt arıyor. Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.

BİTCOİN NE KADAR (15 Şubat)

Saat 15:21 itibariyle derlenen bilgilere göre; Bitcoin TL karşısında yüzde 7,14 değer kazanarak

36.660,09 TL’ye yükseldi. ABD Doları ise 7,15’lik yükselişle birlikte 9.711,54 değerinden işlem görüyor.

Litecoin, Bitstamp fiyatlarına göre yüzde 10 yükselerek 226.67 dolara geldi. Litecoin, 375 dolarlık 19 Aralık rekorunun yüzde 40 altında bulunuyor.

Bitcoin yüzde 5.4 dalgalanarak 9,247 dolar ile 9,748 dolar arasında işlem gördü. Bitcoin 19,511 dolarlık rekorunun yüzde 50 altında seyrediyor.

CME'de işlem gören Bitcoin vadelileri 9,700 dolardan, Cboe'de işlem görenler ise 9,730 dolardan alıcı buldu.

Diğer kripto paralardan Rippe, 1 dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor. Ethereu ise yüzde 3.1 artıda 935 dolara yükseldi.

BİTCOİN HAKKINDA YENİ UYARI

Ünlü milyarder Charles Munger'den Bitcoin ile ilgili ilginç bir uyarı geldi. Milyarder işadamı Bitcoin'i "zehir"e benzetti.

Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan Bitcoin için bir uyarı da ünlü milyarder Charles Munger'den geldi.

ABD basınına konuşan Charles Munger Bitcoin'i "zehirli" olarak nitelendirdi ve uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Charles Munger aynı açıklamasında yatırımını bu alanda değerlendirmeği hiçbir zaman aklından geçirmediğinin de altını çizdi.

BİTCOİN’DE YENİ TEHLİKE

Bitcoin, 10,000 doların üzerine çıkmaktansa aşağı yönde hareket etti ve diğer büyük dijital paralara gelen satışları tetikledi.

Dünyanın en büyük kripto parası, bir miktar yükselerek direnç seviyesinin yüzde 0.3 yakınına gelmesinin ardından Londra'da saat 11:43 itibarıyla yüzde 3.1 yukarıda 9,573 dolarda seyretti. Ripple, kazançlarını silerken Ethereum ve Litecoin, yüzde 15'lik yükselişlerinden geriledi.

Bitcoin, son sekiz hafta içi işlem gününde yedinci kez kazançlarına tutunuyor. Kripto paralara ilişkin iyimserlik, küresel hisse piyasalarındaki yükselişle birlikte gerçekleşiyor.

Dijital paralar, kripto varlıkları elinde tutan şirketlere yönelik hack ve dolandırıcılık şüphelerine ilişkin son dönemde çıkan haberleri normal karşılıyor gibi görünüyor.

BİTCOİN YUVA YIKIYOR

Toplam piyasa değeri 830 milyar dolar ile zirve yapan kripto paralar, ekonomi ve yasal düzenlemelerin ardından boşanma davalarının da gündemine giriyor. Bitcoin.com´da yer alan bir habere göre, Birleşik Krallık´ta bir hukuk firması, şu anda ellerinde olan üç boşanma davasında ayrılmak isteyen çiftlerin, değeri son yıllarda kat kat artan kripto paralar konusunda ihtilaf yaşadığını açıkladı.

Buna göre, Birleşik Krallık´ta faaliyet gösteren Royds Withy King hukuk bürosunun üstlenmiş olduğu boşanma davalarından birinde 840 bin dolar değerinde kripto para, boşanma davasında tartışmalı bir şekilde paylaşılmaya çalışılıyor. Hukuk bürosundan yapılan açıklamada, şirketin üç farklı boşanma davasında yüksek değerde kripto varlıkların paylaşımı konusunda görüşmeler yapıldığı belirtildi ve “Bunlar şirketin beklediği kripto davaların ilk dalgası. Üç davada da eşler ya kripto paralara yatırım yapmış ya Bitcoin, Litecoin, Ripple ve Ethereum´un da aralarında olduğu kripto para birimleri satın almış” denildi.

Davalardan birinde Kasım 2016´da gerçekleşen ilk yatırım tutarı 80 bin sterlin değerindeyken, Aralık 2017´de bu yatırımın toplam değeri 1 milyon sterline yükselmiş ve şu anda değeri tekrar 600 bin sterline (840 bin dolar) gerilemiş. Hukuk bürosunun partnerlerinden Vandana Chitroda yaptığı açıklamada, kripto paraların izlenilebilir olmamasını “tam bir kabus” olarak nitelendiriyor.