10 ilde okullara kar tatili

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" dedi.

İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 10 Ocak 2017

İstanbul Valiliğinden de yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğunluğu tahminlerin üzerinde seyreden kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği beklenmektedir. Bu nedenle, meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak 2017 Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."

Isparta

Isparta Merkez ve Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 11 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamayla, elverişsiz hava koşulları nedeniyle il merkezi merkeze bağlı köyler ve taşımalı eğitim yapılan köyler ile Yalvaç ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verilirken, tüm kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayıldı.

Tokat

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbaa ve Niksar ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan değerlendirime sonucunda bazı ilçelerde yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını vurgulayan Yazıcı, "Erbaa ve Niksar ilçelerimizin tamamında yarın eğitim yapılamayacak. Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi." dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

İzmir

İzmir'de, don ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime çarşamba günü ara verildi.

Kararın tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi.

Çanakkale

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü okullar tatil olacak.

Çanakkale'de etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın da eğitime ara verilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Ocak Çarşamba günü, Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca, Eceabat ilçesinde taşımalı öğrenciler ile Alçıtepe ilkokulu tatil edildi. İlçe merkezinde eğitime devam edilecek.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

Balıkesir

Balıkesir'in üç ilçesinde tüm, bir ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Dursunbey ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.

Erdek ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Manisa

Manisa Valiliği, il genelindeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.