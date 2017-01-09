10 Ocak Salı İstanbul kar tatili açıklaması geldi mi?

10 Ocak Salı İstanbul yarın okullar tatil mi? Salı günü için İstanbul kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. İstanbul'da okullar haftanın ilk günü tatil edilmiş ve öğrenciler toplamda 3 günlük tatil yapmıştı. Peki, 10 Ocak Salı İstanbul okullar tatil mi? İstanbul Valisi Vasip Şahin'in kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Öğrenciler Vasip Şahin Twitter adresinden soruya yanıt arayacak.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN 9 OCAK TATİL TWEETİ

İstanbul'daki öğrencilerin gözü kulağı cumadan beri Vali Vasip Şahin'deydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da Çarşamba gününe kadar yağışı gözüküyor. . 6 Ocak'ta akşam başlayan kar yağışı İstanbul hava durumunu felç etmiş durumda. Pazartesi gününü İstanbul kar yağışlı geçirecek, termometreler -5 dereceyi gösterecek. Salı günü sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor ve Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGEMİZDE HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyi ile kuzeydoğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

NİĞDE °C, 4°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

YOZGAT °C, 1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı