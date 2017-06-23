ByLock’çu listesi 6 ayda eritilecek

81 ilde 2 ay önce başlatılan soruşturmalar çerçevesinde bugüne kadar 55 bin şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Ankara ve İstanbul'da ByLock'çu sayısının 25 bin civarında olduğu öğrenilirken, bunlardan şu ana kadar 10 bini hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. Listede FETÖ'cü öğretmenlerin başı çektiği bildirildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT'in hazırlayıp gönderdiği listeler için istihbarat, emniyet, jandarma, belediyeler ile Milli Eğitim Bakanlığı ağırlıkta olmak üzere diğer bakanlıklarda yer alan FETÖ'cü personelin haritasının çıkarıldı.

EN ÇOK ÖĞRETMEN VAR

Listede FETÖ'cü öğretmenlerin başı çektiği bildirildi Örgüt için kritik öneme sahip olan öğretmenlerin örgütlenmede, "İmam, Abi, Abla ve Müdür" pozisyonlarında aktif görev aldıkları belirtildi. (Sabah)