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ByLock’çu listesi 6 ayda eritilecek

FETÖ soruşturması kapsamında devletin 102 bin ByLock'çuya yönelik temizlik operasyonlarının 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

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81 ilde 2 ay önce başlatılan soruşturmalar çerçevesinde bugüne kadar 55 bin şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Ankara ve İstanbul'da ByLock'çu sayısının 25 bin civarında olduğu öğrenilirken, bunlardan şu ana kadar 10 bini hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. Listede FETÖ'cü öğretmenlerin başı çektiği bildirildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT'in hazırlayıp gönderdiği listeler için istihbarat, emniyet, jandarma, belediyeler ile Milli Eğitim Bakanlığı ağırlıkta olmak üzere diğer bakanlıklarda yer alan FETÖ'cü personelin haritasının çıkarıldı.
 
EN ÇOK ÖĞRETMEN VAR
Listede FETÖ'cü öğretmenlerin başı çektiği bildirildi Örgüt için kritik öneme sahip olan öğretmenlerin örgütlenmede, "İmam, Abi, Abla ve Müdür" pozisyonlarında aktif görev aldıkları belirtildi. (Sabah)

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Ali Demirtaş23.06.2017 12:51
Ne kadar fetocu varsa hepsi atılmalıdır.. bunlar ıslah da olmaz.. iflah da olmaz.. bunların fikir ve zikir genetikleri bozulmuş.. formatla filan düzelmezler..
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