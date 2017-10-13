12 Almanın öldüğü Sultanahmet saldırısıyla ilgili yargılanan 3 sanık hakkında müebbet hapis istendi
Sultanahmet'te 12 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı 3 sanığın da 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
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