Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheliye tutuklama talebi
FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra 'darbe girişimi' soruşturmasında gözaltına alınan Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada geçtiğimiz günlerde yasadışı şekilde tahliye edilince yeniden gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehtit eden Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu13 şüpheli, savcılık sorguları ardından tutuklamaya sevk edildi.
Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla haklarında açılan davada geçtiğimiz günlerde yasa dışı şekilde tahliye edilmek istenen 13 şüpheli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Haklarında yürütülen başka bir soruşturma çerçevesinde tahliye olduktan sonra gözaltına alınan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden tutulan 13 şüpheli, bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Soruşturmayı bizzat yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan şüphelileri tutuklamaya sevk etti. Sevk yazısında aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Oğuz Usluer, Abdullah Kılıç ve Atilla Taş'ın de bulunduğu şüphelilerin örgütün medya yapılanması içerisinde yer aldıkları, örgütün üst düzey yöneticileri ile irtibatları belirlendiği, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifade ettikleri kaydedildi. Şüphelilere anayasal düzeni bozmak ve hükümeti yıkmaya teşebbüs suçlaması yöneltildi.
Bilindiği gibi 21 şüpheli hakkında tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, açığa alınmış, HSYK tarafından haklarında soruşturma başlatılmıştı.
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