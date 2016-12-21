138 DEAÞ'lý terörist öldürüldü
TSK'nýn Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fýrat Kalkaný Harekatý kapsamýnda, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatýþmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildiði açýkladý.
- AA
TSK'nýn Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fýrat Kalkaný Harekatý kapsamýnda, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatýþmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.
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