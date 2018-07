15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bosna Hersek'in dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek

Geçen yıl çok sayıda konferans, panel, sergi, anma programına ev sahipliği yapan Bosna Hersek'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde de farklı şehirlerde etkinlikler yapılacak.



Saraybosna'dan Gorazde'ye, Bihaç'tan Mostar'a, Buzim'den Kakanj'a kadar ülkenin dört bir tarafında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi veren Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, FETÖ hakkında Bosnalılara da uyarılarda bulundu.



Koç, 13-14-15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerde, yerel yönetimlerle hareket ederek dayanışma ve iş birliğini göstermek istediklerini belirterek, bu yıl da programların organizasyonunda Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanlığı ile hareket etme kararı aldıklarını söyledi.



Bakanlığın, Bosnalı gazilerin katılımıyla her yıl farklı bir kantonda düzenlediği, bu yıl da 14 Temmuz'da Gorazde'de yapılacak törenlere katılacaklarını aktaran Koç, "Birlikte şehitliği ziyaret edeceğiz. Ardından spor faaliyetlerinin açılışı yapılacak. 15 Temmuz Sergisi, 15 Temmuz Paneli ve günün anısına Gorazde'de etkinlikler gerçekleştirilecek. O gün birlikte kılınacak öğle namazının ardından da Gorazde Merkez Camisi'nde şehitlerimiz için dua okunacak." dedi.



Koç, 14 Temmuz akşamı da TRT ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde, büyükelçiliğin desteğiyle düzenlenecek programda, TRT sanatçılarının başkent Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi'nde kahramanlık türküleri seslendireceğini dile getirdi.



Demokrasi için koşulacak



Bosna Hersek'teki en önemli 15 Temmuz programlarından biri de Saraybosna Büyükelçiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi Koşusu" olacak.



Koç, geçen yıl da düzenlenen ve geniş katılım sağlanan koşunun 15 Temmuz günü yerel saatle 10.00'da büyükelçiliğin de bulunduğu "Vilsonovo" yürüyüş yolunda yapılacağını ifade ederek, "Bu spor etkinliğiyle hem o günü anıyoruz hem de bir sosyal dokunuş sağlamış oluyoruz." dedi.



Aynı gün öğle namazının ardından da Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulacağını söyleyen Koç, aynı akşam Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret edeceklerini ve akşam namazının ardından demokrasi nöbeti düzenleyeceklerini kaydetti.



Koç, ülkenin farklı şehirlerinde de benzer etkinlikler düzenleneceğini belirterek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından da Kakanj, Bihaç ve Buzim şehirlerinde programlar düzenleneceği anlattı.



Mostar'da ağaçlandırma faaliyeti



Mostar Başkonsolosluğunca da Cemal Bijedic Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde bir ağaçlandırma faaliyeti yapılacağını dile getiren Koç, 15 Temmuz’da ilk kez gerçekleştirilecek bu faaliyetin, yıl içinde de devam edeceğini, okulların bahçelerine, kardeş belediyelerin uygun göreceği yerlere yıl boyunca ağaçlandırma yapılacağını ifade etti.



Bosna Hersek'in uygun görülen her yerinde 15 Temmuz faaliyetleri gerçekleştireceklerini vurgulayan Koç, 13 Temmuz'da da Saraybosna'daki Uluslararası Amerikan Üniversitesinin mezuniyet töreninde "15 Temmuz ve FETÖ mücadelesi" üzerine konuşma yapacağını söyledi.



Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağların beşeri ilişkilerle güçlendiğine işaret eden Koç, "15 Temmuz gecesi, FETÖ’nün hain darbe girişiminde de Bosna Hersek bizimle beraber uyumadan, ayakta duran, dua eden ve bizimle beraber olan dayanışma gösteren bir ülke. Her yıl bizimle bu etkinlikleri yaşamaları, o anı hatırlamaları, o ana tanıklık etmeleri, ikili ilişkilerimizdeki yakınlığı gösteriyor." dedi.



Bosnalı ailelere "FETÖ" uyarısı



FETÖ'nün sadece Türkiye’nin değil, Bosna Hersek'in ve diğer Balkan ülkelerinin de sorunu olduğunu belirten Koç, Bosnalı ailelere FETÖ'nün buradaki okullarına, yapılarına rağbet etmemeleri çağrısında bulundu.



Koç, Bosnalı ailelere çocuklarını Türkiye'nin tanıdığı ve desteklediği okullara göndermesi uyarısında bulunarak, "FETÖ okullarının geleceğinin olmadığını, Türkiye'de bu diplomaların denkliğinin bulunmadığını, Türk kurumlarında ve Türkiye'de herhangi bir geleceklerinin olmadığını daha önce de söyledim. Bosna Hersek'teki aileler çocuklarını Türkiye'nin tanıdığı okullara göndersinler ve geleceklerini daha garanti altına alsınlar." dedi.



Bosna Hersek'te FETÖ ile mücadele sürecinin bir takip gerektirdiğine işaret eden Büyükelçi Koç, "Bosna Hersek'ten talep edilen iadelerin, FETÖ bağlantılı olduğu bilinen, kanıtlanan ve hukuki süreçte iki ülke makamlarının, adli makamlarının bir anlamda iş birliğinin yansıması olacak şekilde gerçekleştirilmesi, FETÖ bağlantılı bu şahısların, bir an evvel iadesinin gerçekleştirilmesi ve Bosna Hersek'te bu anlamda FETÖ bağlantılı kimse kalmaması, FETÖ bağlantılı kurumların ve okulların sona erdirilmesi bizim Bosna Hersek makamlarından beklentilerimizdir." diye konuştu.



Koç, FETÖ ile mücadele konusunda Bosna Hersek'ten somut adımlar beklediklerini ifade ederek, "Atılacak somut adımlar iş birliğinin daha da pekişmesine ve ilerlemesine mutlaka bir ilave destek sağlayacaktır." dedi.