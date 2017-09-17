15 Temmuz şehidinin annesi toprağa verildi

Bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki Şazi Arslan'nın cenazesi, Çamlık Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına şehidin babası Zeki Arslan, akraba ve yakınlarıyla eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Vali Vekili Barbaros Baran, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Amin Akay, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar ve ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arslan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Öğlebeli aile mezarlığında toprağa verildi.

İstanbul'da inşaatlarda işçilik yapan Karabüklü Metin Arslan (44), 15 Temmuz 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken açılan ateş sonucu şehit olmuştu.