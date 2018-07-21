15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ışıklar 'özel sporcular' için yandı

Özel Olimpiyat Oyunları'nın 50. yıldönümü nedeniyle dünyanın birçok yerindeki şehirlerin simgeleriyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de kırmızı ışıklar yandı.

Zihinsel engelli bireylere karşı ayrımcılığı sona erdirmek ve bu özel bireyleri güçlendirmek üzere tüm dünyada yapılan etkinliğe İstanbul, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle katıldı.

Özel Olimpiyat Oyunları'nın 50. yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikte bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kırmızı renge büründü. Dünyada 170'ten fazla şehirde bu etkinliğe en önemli simgeleriyle katıldı.

ABD'den Niagara Şelalesi, Avustralya'da Sydney Opera Binası, İngiltere'de London Eye, Meksika'da başkent Mexico City'den Bağımsızlık Meleği Anıtı, Almanya'da Berlin'den Olimpiyat Stadyumu ve Çin'den Pekin'deki Su Küpü de bu etkinliğe katılan önemli şehirler oldu.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek yaptığı açıklamada, ilk özel olimpiyatların 50 yıl önce ABD'de Chicago'da yapıldığını hatırlatarak, "Özel Olimpiyatlar, dünyanın dört bir yanındaki insanları büyük ailemize katılmaya ve bize yardımcı olmaya teşvik ediyor. Türkiye’de 1982 yılından bu yana, yani tam 35 yıldır aynı heyecan ve şevkle zihinsel engelli çocuklarımızın önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde özel sporcularımızın neler başarabildiğini görüyor, mücadelelerine ve mutluluklarına ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.