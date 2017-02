15 Temmuz'u rap parçasıyla anlattı

Rap dünyasındaki takma adı "sokak kafası" olan Yener Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rap müziğinin aşık edebiyatının yeni nesli olduğunu söyledi.

Bu tür müziğin zaten bölgede var olduğunu aktaran Çevik, "Rap bizim topraklarımızda var olan bir sanat türüydü. Ama adı rap değildi. Amerika'da ve diğer ülkelerde yapılan rap gibi değil bizim yaptıklarımız. Biz 'ye-yo' diye konuşan tipler değiliz." dedi.

Çevik, "Vatan İçin" parçasını, vatan uğruna canını vermiş tüm şehitler anısına hazırladığını ifade etti. Ülkede son dönemde yaşananları takipçilerine rap ile aktarmak istediğini vurgulayan Çevik, şöyle konuştu:

"15 Temmuz sürecinde üstümüze mermiler yağdı, saldırılar oldu ama yenilmedik. O birlik ve beraberlikle ay ve yıldızımız en yüksekteydi. Konu vatansa, geriye dönemiyorsunuz. Yol yokuş da olsa çıkacaksınız orayı. Birilerinin de bunu demesi gerekiyordu. Diyen insan sayısı inşallah çoğalır. Çünkü ülkesini seven sanatçılar halen var bu ülkede."

"Vatan İçin"

Çevik'in hazırladığı, "Vatan İçin" parçasının sözleri ise şöyle:

"Başladığı yerde bitmesi gerekiyor / Birilerinin de bunu demesi gerekiyor / Gözden akan yaşı silmesi gerekiyor / Yol yokuş aga, ben geriye dönemiyom / Dünya bak alayınıza rest bu resim / Hala toprağımda Dedekorkut nesil / Yakarız elde bir birlik yeşil / Gölge terk etti olduk yalnıza kefil / Hangi eşik hangi kapıya zirve / Doğu, batı, kuzey, güney herkes kirve / Bunları bil de öyle gel bu arsalara / Yaz sanarsın kış gelir etrafa kar sarar / Tezene, bağlama, şelpe bu şiir / Dolaşmayanı bilmeyeni kaybeder bu şehir / Yetişir, yetişir baya baya kalaba / Selamünaleyküm. HU aga merhaba / At bizim / Vatan için / Avrad bizim / Namus / Silah bizim / Vatan için / Her şey vatan için / 15'i yok artık temmuzun / Ellerimde tırnak kalmadı uzun / Tek dişi kalmış medeniyetsin sen / Çektik dişini al bu da makbuzu / Dünya gezegen biz ayyıldız / Dede, nine, abi, abla, teyze ve kız / Renk, dil, din, ırk ayırmadan / Yürüyoruz hep beraber korkusuz / Şimdi söyle bunları hepsine / Saklambaç oynayanlar ebelendiler sobe / Sabredip, şükrediyoz doğan güne / Dua belli, duyan belli, doğar güneş / Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak."