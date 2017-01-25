Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

150 kiloluk kasayı tek başına götürdü

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kasayı açamayan hırsız, sürükleye sürükleye götürdü. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hırsızlık olayı geçtiğimiz Pazartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Cumayeri ilçesinde fındık esnafı olan Sezai Kahraman ve İbrahim Koz mesai bitiminde dükkanın kepenklerini kapatarak ayrıldılar. Sabah iş yerine geldiklerinde kasanın yerinde olmadığını fark ettiler. Kasa, açılmış vaziyette iş yerinin yanında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede kasanın hırsız tarafından taşındığı tespit edildi. Görüntülerde hırsızın fındık dükkanın içinde bulunan büroya girdiği ve yüzünün maskeli elinde ise levye olduğu görülüyor. Maskeli hırsız bir müddet çekmeceleri karıştırdıktan sonra büroda bulunan çelik kasa uğraşıyor. Kasayı açmakta başarılı olamayan maskeli hırsız güvenlik kamerasını fark edince, 150 kiloluk para kasasını güvenlik kamerasının görüş alanının dışına taşıyor. Levye ile kasayı patlatan maskeli hırsız, içinde bulunan 6 bin TL'yi parayı aldı.
 
Emniyet ekipleri maskeli kasa hırsızının peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'nin AYM kararına ilişkin Erdoğan'dan açıklama

CHP'nin AYM kararına ilişkin Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

Eski cipi parçalayıp harika bir araba ortaya çıkardı

Eski cipi parçalayıp harika bir araba ortaya çıkardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA